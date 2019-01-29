حادث سيارة أدخل إنجي المقدم عالم التمثيل.. تعرف على التفاصيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية إنجي المقدم عن كيفية دخولها مجال التمثيل، بعد أن كانت تعمل كمراسلة صحفية.

إنجي قالت، خلال استضافتها في برنامج “صاحبة السعادة” تقديم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، إنها أثناء عملها كمراسلة كانت تغطي بعض المهرجانات الفنية، وخلال هذه الفترة تلقت الكثير من عروض التمثيل.

الفنانة المصرية كشفت أنها كانت تعتذر عن كل هذه العروض لخوفها الشديد من الفشل، لافتة إلى أنه عرض عليها دور في أحد الأفلام ورفضته، وعندما شاهدته على الشاشة شعرت بحزن شديد وتمنت لو كانت قد وافقت.

إنجي كشفت أنها ظلت على هذه الحالة من الخوف والتردد إلى أن تعرضت لحادث سيارة شديد، أدى إلى إصابتها بكسر في الظهر وارتجاج في المخ، فشعرت بعده بأن العمر لحظة، وأنها يجب أن تفعل ما تريد، وأن تنال شرف التجربة حتى إذا فشلت.

وأضافت أنها بعد هذا الحادث بدأت الانضمام لورش تمثيل، إلى أن عرض عليها سيت كوم “أحمد أتجوز منى”، فوافقت على الفور، وأقنعت زوجها بالموافقة.

يذكر أن قدمت على شبكة أوربت برنامج “السلم والثعبان” حتى عام 2006 وفي نفس العام أتجهت للتمثيل ببطولة مسلسل أحمد إتجوز منى وفي عام 2007 شاركت في مسلسل “لحظات حرجة”، ثم قدمت الكثير من الأعمال الفنية بعد ذلك منها: مسلسل “شربات لوز”، ومسلسل “لا تطفئ الشمس”، ومسلسل “ذهاب وعودة”، ومسلسل “30 يوم”، ومسلسل “ليالي أوجيني”، وتشارك حاليا في مسلسل “ولد الغلابة” مع الفنان أحمد السقا، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم 2019.