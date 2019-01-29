مريم حسين تتحول لملكة فرعونية وسط أهرامات الجيزة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

سافرت الفنانة العراقية مريم حسين إلى مصر مؤخرا، وحرصت على زيارة أهرامات الجيزة.

الفنانة العراقية التقطت جلسة تصوير وسط الأهرامات، بعدسة المصور كريم ماهر، وتألقت بالزي الفرعوني المميز، من تنسيق إسلام متولي.

مريم أكملت إطلالتها بمكياج فرعوني قوي، بلمسات الماكيير أحمد عبدالرازق، مع قصة شعر الراستا، التي منحتها اللوك الفرعوني، بأنامل رافيلو توما.

الفنانة العراقية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، معبرة عن حبها الشديد لمصر، بقولها: “هنا مصر أم الدنيا #مصر#القاهرة”.

مريم كشفت أيضا عن أمنيتها في تجسيد إحدى ملكات الفراعنة، مثل الملكة كليوبترا، والملكة نفرتيتي، حيث كتبت: “شنو كان حلم حياتي اني ألعب دور كليوباترا #نڤرتيتي #مصر”.

وكانت مريم حسين قد خضعت لعملية جراحية مؤخرا، وشاركت جمهورها بمقطع فيديو لها، ظهرت فيه راقدة على سرير المستشفى.

عدد من جمهور الفنانة العراقية تساءلوا إن كانت قد خضعت لعملية تجميل، وهو ما دفع مريم للخروج عن صمتها لتنفي إجرائها عملية تجميل في وجهها أو جسمها، مؤكدة أنها ازالت حصوة من المرارة.

مريم طمأنت جمهورها على حالتها الصحية، حيث أكدت أن العملية تمت بنجاح وحالتها الصحية جيدة، ووجهت الشكر لكل من سأل عنها، معبرة عن امتنانها لكل الاتصالات والتعليقات التي تلقتها من الجمهور.