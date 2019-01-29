سلمان خان في فيلم بوليسي قريباً

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام محلية في الهند أنه بعد النجاح الباهر الذي حققه ممثل بوليوود الشاب رانفير سينغ، في فيلمه الجديد “سيمبا”، يجري المخرج الهندي روهيت شيتي محادثات مع النجم سلمان خان لإنتاج دراما أخرى بوليسية.

ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم بحلول نهاية العام، ومن المقرر أن يقوم بانتاجه ساجد نداديالا، “لقد التقى روهيت وساجد بضع مرات لمناقشة إمكانيات التعاون في فيلم أكشن من بطولة النجم سلمان بمحتوى قوي”.

من بين العديد من الأفكار التي ناقشوها، استنساخ لشخصيه ديفي لل سينغ الملقب بالشيطان والتي قدمها سلمان نفسه في فيلمه الكبير Kick، وهو الفيلم ذاته الذي حقق نجاحا كبيرا وأخرجه ساجد خان أيضا، وقد تميز الفيلمة الذي عرض في عام 2014 بنهايته المفتوحة التي تجعل من نجاح جزء جديد شيء متوقع.

سيختتم روهيت البطولة الأولى في الوقت الحالي تصوير مشاهد فيلم “سويافانشي” للنجم الكبير “اكشاي كومار”. ومن ناحية أخرى، سيبدأ سلمان خان قريبا تصوير مشاهد الجزء الثالث من دابانج 3.

وعلى جبهة العمل، يقوم سلمان حاليا تصوير فيلم “بهارات” للمخرج على عباس ظفر. ومن المقرر أن يعرض الفيلم على الشاشات في عيد 2019.