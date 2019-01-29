زوج أنوشكا شارما يكشف سر الحياة الزوجية السعيدة

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

كشف اللاعب الهندي زوج الممثلة أنوشكا شارما مؤخرا كيف يقضي هو وزوجته وقتًا معًا وسط جداول العمل والالتزامات الصعبة.

وقال فيرات، الذي يقود حاليا الفريق الهندي للكريكيت في بطولة كأس العالم للكريكيت ضد نيوزيلندا، انه يحب الذهاب للمشي مع أنوشكا بعيدا عن أعين المتطفلين من الجمهور.

قال بحسب ما نقله موقع thenews: “أنا وزوجتي نرغب في القيام بأشياء عادية كالتجول للمشي، في الليلة الماضية، كنا في رحلة بحرية (في نابير) مع اكتمال القمر، كنا نستمتع فقط بالجلوس على المقاعد”.

وتابع فيرات قائلًا: “إنه في الواقع أبسط شيء يمنحنا السعادة، لأننا دائمًا ما نكون موضع الاهتمام وتتبع الجمهور. لذا من المهم الابتعاد وعدم معرفة أي شخص وهذا شيء يحبه كلا منا”.

كان قائد فريق الكريكيت الهندي فيرات كولي قد عقد قرانه على زوجته نجمة القلوب أنوشكا شارما في عام 2017 في حفل زفاف خاص.

وفي سياق مختلف، نشرت وسائل إعلام هندية مؤخرًا صورًا على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر نجمة بوليوود انوشكا شارما Anushka Sharma تبدو وكأنها حامل، وذلك في في أثناء توجهها إلى دولة سنغافورة للكشف عن تمثالها الشمعي هناك.