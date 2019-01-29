نرجس فخري تنفي حملها

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
يبدو أن أي “شِبر” إضافي في الجسد أو بضعة كيلوجرامات يمكن أن يجعل النجوم والمشاهير يقعون فريسة سائغة لشائعات الحمل، وهذا ما حدث للنجمة الهندية الجميلة نرجس فخري أيضًا.
وعلى الرغم من أنها لم تكلف نفسها عناء التعليق على الذين وجهوا إليها تلك المزاعم، لكن عندما بدأت تقارير عن حملها في طفل صديقها مات ألونزو في الانتشار، فقدت الممثلة هدوءها.
لم تتلق فخري التقارير التي زعمت أنها حامل بالكثير من الترحاب، حيث انتشرت شائعات الحمل بعد أن شوهدت ممتلئة بعض الشيء وترتدي ملابس فضفاضة في أحد الأحداث التي شاركت فيها مؤخرا.
ووفقًا لـ “Live Mirror”، فإن نرجس فخري تتوقع أول طفل لها كما نقله أحد المصادر، وقال التقرير أيضا أن الممثلة حافظت على أخذ فترات راحة في أثناء الترويج لأحدث أعمالها ‘Amavas’، لأنها شعرت بالضحك.
ومع ذلك، وصفت الممثلة تلك التقارير بـ الكاذبة وانتقد هذا الموقع، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” أكاذيب موقع TheLive_Mirror المنشورة، ليس فقط أنه قام أيضًا بتشويه شخص قد يكون في الواقع يعاني من مرض، احصل على الحقائق قبل نشرها مباشرة. “
على جبهة العمل، بعد فجوة من ثلاث سنوات، تعود نرجس فخري إلى الشاشة الكبيرة مع فيلمها الجديد “أمافاس”. ومن المقرر إطلاق الدراما الرعب في 1 فبراير.
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