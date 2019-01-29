بهومي بندكار ترغب في مواعدة زوج بريانكا شوبرا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعد الممثلة بهومي بندكار واحدة من ممثلات بوليوود الأكثر تبشيرا بالخير في هذه الصناعة، ودائما ما تنال إعجاب مشجعيها بسبب أدوارها التي تلعبها على الشاشة منذ أن شوهدت لأول مرة في دوم laga كه haisha في 2015.

قدمت بندكار أعمالا فنية جديرة بالثناء، مثل أفلام أفلام مذهلة مثل Shubh Mangal مع الممثل ايوشمان خورانا، وفيلم اكشاي كومار Toilet: Ek Prem Katha.

لذا عندما يتعلق الأمر ببعض الجوانب الشخصية في حياتها، تحدثت بهومي مؤخرا حول من تريد أن تواعده إذا منحت فرصة الاختيار من زوجين مشهورين.

عندما ظهرت في برنامج الدردشة الليلي الشهير “قهوة كاران”، كشفت انه سيكون زوج بريانكا شوبرا، المغني الأمريكي نيك جوناس.

وقال كاران الإعلامي والمنتج ومقدم البرنامج، “إذا كنت تواعدين صديق أو زوج شخصية شهيرة في بوليوود من سيكون “، وأجابت، “بريانكا شوبرا، لقد كبرنا ونحن نستمع لأغانيه، اعتقد انه لطيف جدا.

كان نجم البوب الأمريكي بالتأكيد واحد من مشاهير ديزني الأكثر شعبية في الفرقة مع اخوته جو جوناس وكيفن جوناس باسم “الأخوة جوناس”.

يذكر أن بريانكا شوبرا تزوجت من نيك جوناس الذي يصغرها في العمر بحوالي 10 أعوام في حفل زفاف اسطوري بالهند.