بعد أن حمّله الجمهور فشل فيلمه الأخير.. عامر خان يرد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

لم يلق النجم الهندي عامر خان بالمسئولية عن فشل فيلمه الأخير Thugs of Hindostan على الإخراج أو الإنتاج أو حتى (ظروف البلد)، ولكن بعد اتهامه بأنه المسؤول الأول عن فشل فيلمه، أبدي تفهمًا كبيرًا، وأكد أنه يتحمل كل شيء.

خلال لقائه بعدد من الإعلاميين، تحدث عامر خان بإسهاب عن فشل آخر أفلامه الذي قدمه في 2018، مع النجوم أميتاب باتشان، وكاترينا كايف، وفاطمة سناء شيخ في أدوار البطولة، وكان من إخراج فيجاي كريشنا اشاريا (فيكتور).

عندما سئل عامر عما إذا كان قد غفر لفيكتور (مخرج العمل)، أجاب الممثل: “لست بحاجة لـ مسامحه فيكتور، أعتقد أن كل المخرجين جيدون بنواياهم الحسنة. كلنا نريد ان نصنع أفلاما جيدة ولكن في بعض الأحيان لا يحدث ذلك.

وأضاف “انا لاعب ضمن فريق، إذا كان المخرج قد أخطأ في مكان ما، فأنني قد أخطأت ايضًا، أنا أؤمن بالمخرج وإذا أخطأ فقد أخطأت أيضا لا توجد مشكلة في قبول ذلك، سنتعلم من أخطائنا. وقد جاء الجمهور لمشاهدة الفيلم باسمي، لهذا أشعر بالمسؤولية الكاملة والشخصية تجاهه. “

وتابع الممثل “جاء الكثيرون لي قائلين انهم يحبون الفيلم. اعتقد أن الجمهور لديه الحق الكامل في أن يقول بالضبط ما يريده ويمكن ان يكونوا قساة في ذلك النقد، هذا هو حقهم، لقد مر وقتا طويلا دون أن يشل لي فيلم، جيد أن الجمهور أيضا حصل على فرصة لإزالة إحباطه. “

كان العمل السينمائي التاريخي قد تعرض لانتقادات حادة من الجمهور بعد أن أصيب بخيبة أمل مع واحد من أكثر الأفلام في 2018 التي يتوقع لها النجاح. وبعد بضعة أسابيع، اعتذر عامر عن فشل الفيلم في مؤتمر صحفي.