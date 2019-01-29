الممثل الهندي فارون داوان يقيم حفلاً غنائياً للجنود الهنود على الحدود

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أقام ممثل بوليوود فارون داوان Varun Dhawan جنبا إلى جنب ممثلين آخرين عروض غنائية خلال حملات الترويج لفيلمه الجديد “ABCD 3” للمخرج ريمو ديسوزا.

جاء المهرجان الغنائي على خلفية الاحتفالات بمناسبة يوم الجمهورية في موقع حدودي بين الهند وباكستان، على بعد حوالى 35 كم من أمريتسار في 26 يناير 2019.

وقال الموقع الإلكتروني gulfnews أن نجما فيلم Uri: The Surgical Strike فيكي كوشال Vicky Kaushal ويامي جوتام Yami Gautam، ومعهما مصمم الرقصات والمخرج ريمو ديسوزا في هذا الحدث إلى جانب الممثل فارون داوان في الحفل الغنائي الترفيهي للجنود الهنود في منطقة أتاري-واجاه الحدودية بمناسبة يوم الجمهورية الـ 70 في الهند يوم السبت.

وفي السياق ذاته، شارك كل من يامي جوتام وفيكي كوشال، اللذان يحظيان بنجاح جماهيري كبير عقب عرض فيلمهما Uri: The Surgical Strike، بمقاطع فيديو وصور لزيارة الحدود على وسائل التواصل الاجتماعي.

قال كوشال إنه “كان سعيدًا ومشرفًا الاحتفال بالعيد القومي لبلاده الجمهورية من خلال وجود في خط الدفاع الأول، وسط وحشد من الجنود الهنود يبلغ 28، 000.