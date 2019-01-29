نيمرات كور تستمتع بدور الشريرة في مسلسل Homeland

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

انضمت الممثلة الهندية نيمرات كور nimrat kaur إلى سلسلة التجسس الأمريكية والمسلسل الأمريكي الشهير Homeland في موسمها الرابع والأخير.

وتقول الممثلة البالغة من العمر 36 عاما، التي تلعب شخصية تسنيم قريشي وهي سياسية باكستانية كان عضوا في الجمعية الوطنية لباكستان في الفترة من 2002 إلى 2013، إن دورها الذي تقدمه في العمل الدرامي يعد سلبيا لأول مرة في مسيرتها المهنية.

وردا على سؤال حول شعورها بأن المسلسل يصل إلى موسمه النهائي، قالت كور: “كان مدهشا، لقد كان وقتا رائعا العمل معهم. فريق العمل كانوا رائعين، وقد اسمتعت بتواجدي بينهم، رغم لأنني أقدم دور سلبي للمرة الأولى، كان ذلك مثيرا للغاية “.

انضم kaur إلى فيلم التجسس الأمريكي في موسمه الرابع. وقد شاركت سابقا في المسلسل الخيالي Wayward Pines بطولة جيسون باتريك، كما شوهدت الممثلة في سلسلة الويب الهندية “The Test Case” حالة الاختبار وكان موضع تقدير كبير لأدائها.

مسلسل Homeland أو الوطن هو مسلسل إثارة أمريكي من بطولة هوارد جوردن وأليكس جانزا ومقتبس عن المسلسل “أسرى الحرب” لـ جدعون راف.