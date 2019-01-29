بومان إيراني ينضم إلى فريق فيلم Modi

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رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف
انضم الممثل المخضرم بومان إيراني إلى الممثل فیفیك أناند أوبروي Vivek Oberoi، في فیلم السیرة الذاتیة القادم Modi، الذي يتناول سيرة رئیس الوزراء نارندرا مودي
يقول إيراني بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة hindustantimes إنھ لشرف لي أن أختار أن أكون جزءا من ھذا الفیلم الھام. إنه فریق قوي يضم ممثلين كبار”، ووفقًا للمنتج سانديب سینش، فإن بومان سیعطي المشروع “خبرة وعمقًا مطلوبین للغایة”،
وأضاف: “یسعدنا الترحیب بسید بومان كجزء من فریق التمثیل. أعتقد أن فریق العمل القوي ھو أساس صنع فیلم رائع. نحن متحمسون للغاية لوجود مثل ھؤلاء الممثلين الرائعين على متن الطائرة ولا أستطيع الانتظار لبدء التصوير”.
مع بوستر الفيلم الذي تم إطلاقھ بـ 23 لغة في وقت سابق من ھذا الشهر، سیتم تصویر فیلم ” نارندرا مودي ” بشكل مكثف في ولاية جوجارات الهندية وعبر المواقع داخل البلاد، والفيلم سوف یتتبع مسار السیرة الذاتیة لرحلة مودى من بائع شاي إلى تولي منصب رئيس وزراء الهند
يشُار إلى ان بومان إيراني يعد أحد نجوم الصف الأول في “بوليوود”، وقد استطاع بخفة دمه وحضوره اللافت للأنظار أن يحوز قبول الجماهير الهندية التي ينافسه زملاؤه في “بوليود” لكسب ودها، حيث لُقب “إيراني”بأنه” تميمة الحظ في بوليوود”؛ نظرا للإقبال الكبير على أفلامه.
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