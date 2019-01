بريانكا شوبرا ونيك جوناس في لقاء عائلي.. صور

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

تعيش الممثلة بريانكا شوبرا وزوجها نيك جوناس حياة عائلية حميمة، بعد حفل الزفاف الهندي الكبير في الهند الشهر الماضي والعطلات في المملكة المتحدة وسويسرا، استقر الآن الزوجان في الولايات المتحدة.

استضافت الفنانة الهندية بريانكا شوبرا وزوجها المغني الأمريكي نيك جوناس لقاءً مع عائلاتهم وكان الاثنان مضيفين مثاليين.

يوم الأحد 27 يناير، أصبحت الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بعائلاتهم من بيلمونت في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية تملأ شبكة الإنترنت والسوشيال ميديا.

في كثير من مقاطع الفيديو، يمكننا أن نرى نيك يرحب بالعديد من الناس ويحييهم، وفي واحدة من العديد من الصور، يمكن رؤية بريانكا أيضا إلى جانب نيك للعائلة بما في ذلك والدته دينيس وأخيه فرانكلين.

تزوجت بريانكا ونيك يوم 1 ديسمبر في أوميد بهاوان في جودبور، مع الاحتفالات التي أقيمت قبل الزواج مثل sangeet، mehendi والاحتفالات التي تليها مراسم الزفاف المسيحية والهندوسية.

وقد اتسمت الاحتفالات بالإسراف والبذخ المفر، بعد ذلك، انتقل الزوجان إلى دلهي حيث استضافا حفل استقبال لعائلتهما وأصدقائهما في عاصمة البلاد، والذي حضره أيضا رئيس الوزراء نارندرا مودي.

بعدها ثم انتقل الزوجان إلى مومباي، حيث استضافت حفل بنجوم الوسط الفني والمشاهير، ثم انتقلا إلى لندن حيث احتفلا بعيد الميلاد مع العائلة المباشرة دينيس وكيفن وفرانكلين باستثناء جو وصوفي.

على جبهة العمل، ستشهد بريانكا إطلاق فيلمها في هوليوود، Isn’t It Romantic؟ في حين أن فيلمها الهندي The Sky Is Pink للمخرجة شونالي بوس Shonali Bose لا يزال يجري تصويره.