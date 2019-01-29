فيلم كانجانا رانوت Manikarnika فريسة للقرصنة على الإنترنت

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

تم تسريب النسخة الأولى من الفيلم التاريخي الجديد Manikarnika: The Queen Of Jhansi ويقوم ببطولته النجمة كانجانا رانوت بالكامل عبر الإنترنت بدقة عالية جدًا، على موقع القرصنة سيئ السمعة TamilRockers، بعد ساعات فقط من وصوله إلى دور السينما، حيث يتم توفيره للتنزيل المجاني.

رغم ذلك استطاع تحقيق إيرادات تجاوزت 26 مليون روبية في أول يومين، نجاح الفيلم ليس فقط في شباك التذاكر المحلي الهندي، Manikarnika: The Queen Of Jhansi هيمن أيضا على الأسواق الخارجية، في غضون يومين فقط، عبر رقم 1 مليون دولار على شاشات السينما الأجنبية.

تدور قصة فيلم Manikarnika: The Queen Of Jhansi حول الملكة راني لاكشمي باي، التي قاتلت ضد شركة الهند الشرقية والبريطانيين لمنعهم من الاستيلاء على مملكتها.

وقد أشاد النقاد والجمهور كذلك بأداء كانجانا، المخرج رام جوبال فارما أثنى على الممثلة قي تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

يذكر أن فريق العمل قد قام مؤخرًا بتنظيم عرض خاص للفيلم حضره الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، وقد شارك الرئيس متابعيه على صفحته الرسمية بموقع التغريدات العالمي “تويتر” بعض الصور من العرض الخاص للفيلم بصحبة فريق العمل والطاقم.

يضم الفيلم أيضا النجوم انكيتا لوخاندي وأوبروي سوریش، سود سونو، الفیلم من إخراج كریش، ومن وقد أطلق في دور العرض السینمائی في 3000 شاشة يوم 25 يناير.