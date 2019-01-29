أميتاب باتشان ينفي شراء حصة من أحد الأندية

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

نفى ممثل بوليوود اميتاب باتشان Amitabh Bachchan أن تكون أسرته مهتمة بشراء حصة من الأسهم في أي من أندية الدوري الهندي الممتاز.

وأكد باتشان عندما سئل عن تقارير وسائل الاعلام حول هذه القضية، “هذه الأخبار غير صحيحة”، في وقت سابق، كانت هناك تقارير تفيد بأن باتشان قد اقتربت من شراء نادي تشيناي سوبر كينغز وراجاستان رويالز مع مقترحات لشراء حصص في الامتيازات.

من المثير للاهتمام أن عائلة باتشان تمتلك بالفعل حصصًا في امتياز الدوري الهندي الممتاز (ISL) تشيناي ناين وباك برو آباد (PKL) الامتياز جايبور بينك بانثرز.

في سياق مختلف، وجه الممثل الاسطوري أميتاب باتشان، رسالة لوالده في ذكرى وفاته وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور “إنستجرام”.

ونشر باتشان، صورة تجمعه بوالده بمراحل عمره المختلفة، معلقًا: “ذكرى وفاة والدي كانت يوم الخميس الماضي، وقام أحدهم بتذكرتي بيوم الوفاة، لأني لا أتذكر إلا يوم ولادته ولا أعلم يوم وفاته”.

يذكر أن آخر أعمال باتشان الفنية فيلم المغامرات “Thugs of Hindostan” والذي عرض تجاريًا العام الماضي، كما يشارك ببطولة عدد من الأفلام منها فيلم “Badla” والمقرر طرحه تجاريًا خلال العام الحالي.