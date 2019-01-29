بهومي بندكار تنفي دخولها الفن بالصدفة

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

تحدثت الممثلة الهندية بهومي عن قرارها حول أول ظهور لها على شاشة سينما بوليوود، عندما ظهرت على حلقة من برنامج الدردشة ’ قهوة مع كاران ‘، وقال بيان أن الحلقة ستذاع على الهواء يوم الأحد.

تقول نجمة Dum Laga Ke Haisha، أن الدخول إلى الفن لم يكن حادثا لأنها كانت دائما تريد ان تكون ممثله، “لقد أردت دائما أن أكون ممثلة”، مضيفة أنها بدأت العمل في سن مبكرة وكانت ثابتة في اعتقادها بأنه “في نهاية المطاف انه سيحدث “.

قبل التمثيل في الأفلام، عملت بهومي مساعد لشانو شارما، مخرج اختبار الوجوه الجديدة المعروف في شركة ياش راج للإنتاج، التي أنتجت Dum Laga Ke Haisha، واتضح أن عملها كمساعدة كان مجرد اختبار لها قبل التعاقد معها.

كانت بهومي قد اضطرت لزيادة وزنها، حيث وصل إلى 15 كيلو، وذلك من أجل تجسيدها دور امرأة بدينة في فيلمها “Dum Laga Ke Haisha”.

الفيلم “Dum Laga Ke Haisha” من إخراج شارات كاتاريا، ويشارك بهومي بيدنكار بطولته عدد من النجوم منهم سانجاي ميشرا وكومار سانو وسيما باهفا والكا امين، مدة عرض الفيلم 110 دقائق، وتدور أحداثه حول ترتيبات الزواج بين رجل نحيف وفتاة تعانى من سمنة مفرطة.