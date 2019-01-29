راجكومار راو يكشف عن إعجابه بايشواريا راي

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

كشف الممثل ​راجكومار راو عن إعجابه الكبير بأداء الممثلة الهندية ​ايشواريا راي باتشان في أول لقاء لهما حيث شاركها الشاشة العام الماضي في فيلم Fanney Khan “فاني خان”.

في الفيلم تألق أنيل كابور في دور شرفي، وقبل إطلاق الفيلم بالشاشات، كان الناس متحمسين جدا لرؤية ايشواريا وراجكومار على الشاشة للمرة الأولى، وملامح من ذلك الحماس ما نالته أغنيتهما halka halka من جماهيرية كبيرة.

جاءت تصريحات الممثل خلال استضافته في الحلقة الأخيرة من البرنامج الأشهر في الهند ” قهوة كاران” بصحبة الممثلة الجميلة بهومي بندكار Bhumi Pednekar.

وفي البرنامج، كشف راجكومار أنه كان معجبا ب “ايشواريا” عندما التقيت بها للمرة الأولى. وقال أيضا إنه كان متوترا حول القرب منها خلال مشاهد التصوير!

في وقت سابق خلال مقابلة تفاعلية مع الجمهور نشرها موقع pinkvilla، تحدث راجكومار عن ايشواريا. وقال: “الكيمياء بيني وبين ايشواريا راي موضع اعجاب الجماهير وتقديرها.

وقال أيضا لـ pinkvilla انه كان دائما في رهبة من ايشواريا في الحياة الحقيقية وهذا ما ينعكس على الشاشة الكبيرة أيضا.