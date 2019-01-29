وثائقي يتهم مايكل جاكسون بالاعتداء الجنسي على الأطفال

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اتهم الفيلم الوثائقي ليفنج نيفرلاند، أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون، بأنه منح طفلا قطعة من المجوهرات مقابل ممارسة الجنس معه.

وتدور أحداث العمل حول رجلين يزعمان أن جاكسون اعتدى عليهما جنسيا في طفولتهما، وهو ما دفع ورثة أسطورة البوب الأمريكي إلى وصف العمل الفني بأنه مؤلم ومثير للانزعاج.

ووفقا لموقع “بي بي سي عربي”، كان العرض الأول للفيلم الوثائقي “ليفنج نفرلاند” في مهرجان صاندانس في ولاية يوتا الأمريكية، وقال وايد روبسون وجيمس سايفشاك إن نجم البوب كان صديقا لهما ولأسرتيهما عندما كان “وايد” في السابعة، و”وجيمس” في العاشرة من العمر، لكنهما يزعمان أنهما تعرضا للانتهاك الجنسي من قبل أسطورة البوب الراحل.

وكان روبسون، قد قاضى ورثة جاكسون، في 2013 و زعم أن المغني الشهير اعتدى عليه جنسيا، لكن القاضي رفض الدعوى مستندا إلى صمته كل هذه السنوات قبل اللجوء إلى القانون، وكان نجم الغناء الأمريكي دائما ما ينفي هذه المزاعم قبل وفاته.

وداهمت الشرطة منزل مايكل جاكسون في نفرلاند في 2003 وفُتح تحقيق في مزاعم تحرش النجم الأمريكي بصبي يبلغ من العمر 13 سنة، وأُحيلت القضية إلى المحكمة ونفى وايد روبسون، الذي أدلى بشهادته في القضية، كل ما نُسب من اتهامات لـ”جاكسون” الذي برأته المحكمة في 2005.

ومنذ أن أصبح روبسون أبا، وبعد إصابته بانهيار عصبي مرتين، كشف الرجل لطبيبه النفسي ما كان يخفيه، قائلا: “إنه الألم والاشمئزاز والغضب يداهمني عندما أتصور أن يتعرض ابني لمثل هذه الممارسات”.

وأخرج الفيلم الوثائقي دان ريد، وهو الفيلم الذي يقول: “خلال اللقاءات المؤلمة مع أسر الأطفال، الذين أصبحوا رجالا اليوم، وأسرهم، كشف ليفنج نيفرلاند عن مدى الاستغلال والخداع.”