عارضة أزياء تُثير الضجة بحملها في الشهر الخامس.. أين اختفى بطنها؟

متابعة بتجــــــــــــرد: صدمت عارضة الأزياء هانا بوليتس البالغة من العمر 27 عاماً، متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام بصورها خلال الحمل.

وفي التفاصيل، فإن الشابة الأسترالية نشرت صورها وهي حامل في الشهر الخامس، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد علّق أحد رواد الانترنت على ذلك بالقول “إنها حامل في الشهر الخامس، بطني منتفخ أكثر من بطنها مع العلم أنني غير حامل!.”