مفاجآت راغب علامة لا تنتهي.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــــــرد: ضمن جدوله المزدحم بالأعمال والنشاطات الفنية، يستعد السوبر ستار راغب علامة لتصوير أغنيته الوطنية الخاصة بـ”لبنان” والتي تحمل عنوان “طار البلد” على طريقة الفيديو كليب.

هذا ويواصل راغب علامة العمل على ألبومه المنتظر على أن يضم أغنيتين جديدتين إلى جانب الأغاني التي أطلقها على طريقة السينجل في الفترة الماضية وهي “شفتك اتلخبطت”، “تركني لحالي”، “اللي باعنا”، “يلا حبيبي” و”ردلي كلماتي” بتوزيعات موسيقية جديدة.

على صعيد آخر، يحيي راغب علامة في الفترة المقبلة سلسلة حفلات في عدد من البلدان العربية ودول الإغتراب يلتقي من خلالها الجمهور ومحبّيه.

الجدير ذكره أن راغب علامة يواصل حصد نجاح أغنية “ردلي كلماتي”، التي طرحها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب وهي من كلمات طوني أبي كرم وألحان محمود عيد، أمّا العمل المصوّر الخاص بها فتم تصويره في أثينا بتقنيات حديثة جدًا.

لمشاهدة فيديو كليب “ردلي كلماتي”: