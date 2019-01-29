بالمختصر: هذه نصيحة عاصي الحلاني لجمهوره!

متابعة بتجــــــــــــرد: وجّه فارس الغناء العربي عاصي الحلاني نصيحة إلى جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”.
ونصح عاصي الحلاني محبّيه بأن لا يجروا أحدًا فكتب في تغريدة عبر “تويتر”: “صحيح أن المياه تعود لمجاريها في معظم الأحيان لكنها لا تعود دائما صالحه للشرب بالمختصر لا تجرح أحد وتقول حصل خير”.
على صعيد آخر، يواصل عاصي الحلاني حاليًا العمل على ألبومه الجديد والمرتقب طرحه في موسم صيف 2019 على أن يصدر قريبًا أوّل أغنية منه.
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