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متابعة بتجــــــــــــــرد: تقدم الأمير فيليب، زوج الملكة اليزابيث، بالاعتذار من السيدة البريطانية التي اصطدم بسيارتها أثناء قيادته، وذلك بعد حوالي الأسبوع على الحادثة.
وفي التفاصيل، فقد أرسل الأمير البالغ من العمر 97 عاماً، رسالة إلى إيما فيرويذر التي أصيبت نتيجة حادث السير قال لها فيها إنه يأسف لما حصل.
وجاء في الرسالة “أود أن أعرب لك عن أسفي الشديد لمسؤوليتي في الحادث… لم أر السيارة على ما يبدو وأنا حزين جدًّا لما نجم عن ذلك”.
وكان الأمير فيليب قد اصطدم بسيارة السيدة أثناء القيادة وتسبّب بكسر في يدها.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير فيليب يعتذر من سيّدة بريطانية: “حزين جداً لما حصل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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