هل إقترب موعد زفاف كاظم الساهر؟ الخبر الّذي ينتظره محبّوه!

متابعة بتجـــــــــــــرد: متى سيدخل كاظم الساهر القفص الذهبي؟ إنّه السؤال الّذي يطرحه محبّو الفنان العراقي كاظم الساهر منذ إعلان خطوبته رسميّاً قبل أشهر.
وقد تجدّد الحديث عن زواج القيصر كاظم الساهر في مقابلة مع قناة BBC عن علاقته بخطيبته سارة مؤكّداً أنّه لم يحدّد موعد الزفاف حتى الآن، وتابع “سأعلن كلّ التفاصيل للجمهور في حال حدوث هذا الأمر”.
وصرّح كاظم الساهر قائلاً “قلبي ضعيف، وإذا لم يوجد الحب في حياتي، سأعيشه في مخيلتي لأنه أمر ضروري لعملي الفني”.
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