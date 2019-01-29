تامر حسنى يحيى حفلا غنائيا فى السعودية للمرة الثانية

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يحيى النجم تامر حسنى، حفلا غنائيا فى السعودية الشهر المقبل يوم الجمعة 22 فبراير، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة، وذلك يعد الحفل الثانى لتامر حسنى بالسعودية. ويصور النجم تامر حسنى، فيلم "كل سنة وأنت طيب"، بمشاركة النجم خالد الصاوى ويعمل الثنائى على الاستعدادات الخاصة بالتصوير من خلال بعض تمرينات قاسية فى الجيم، وقاموا بتصوير بعض المشاهد فى العاصمة بيروت الأسبوع الماضى، وسوف يشارك كل من الفنانين عزت أبوعوف، عائشة بن أحمد، محمد ثروت وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.

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