متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - هنأت الشركة الوطنية مصر للطيران الفنان محمد حماقى على نجاح ألبومه الجديد وخاصة أغنية ياغربة لاختياره نداء رحلات مصر للطيران التى تذاع بالمطارات فى بداية الأغنية.
جدير بالذكر أن الفنان حماقى وعدد كبير من نجوم الفن والمجتمع من محبى الشركة الوطنية مصر للطيران ومن عملائها الدائمين فى برنامج المسافر الدائم .
وكانت صفحة مصر للطيران على الفيسبوك قد نشرت رسالة تهنئة وشكر بصورة محمد حماقى لنجاح ألبومه الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة مصر للطيران تهنئ حماقى على ألبومه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مجلة الجمال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.