شركة مصر للطيران تهنئ حماقى على ألبومه الجديد

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - هنأت الشركة الوطنية مصر للطيران الفنان محمد حماقى على نجاح ألبومه الجديد وخاصة أغنية ياغربة لاختياره نداء رحلات مصر للطيران التى تذاع بالمطارات فى بداية الأغنية.

جدير بالذكر أن الفنان حماقى وعدد كبير من نجوم الفن والمجتمع من محبى الشركة الوطنية مصر للطيران ومن عملائها الدائمين فى برنامج المسافر الدائم .

وكانت صفحة مصر للطيران على الفيسبوك قد نشرت رسالة تهنئة وشكر بصورة محمد حماقى لنجاح ألبومه الجديد.