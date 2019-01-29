ماغي بوغصن متشوقة لملاقاة محبيها في الاردن

اعلنت الممثلة ماغي بوغصن عن اطلاق فيلمها “تايم اوت” في الاردن عبر فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام.

واشارت مافي في الفيديو الى انها ستلتقي الجمهور الاردني في عمان وتحديداً في تاج مول – تاج سينما بتاريخ 1 شباط/فبراير المقبل. وأكدت ماغي الى انها متشوقة جداً للقاء “احلى ناس في الاردن”.

نذكر ان فيلم “تايم اوت” بطولة ماغي بوغصن ويورغو شلهوب وباقة من الممثلين كتابة كلود صليبا، اخراج رامي حنا وانتاج شركة “ايغيل فيلمز”. ويحقق الفيلم نجاحاً كبيراً في صالات السينما منذ طرحه بتاريخ 20 كانون الاول الفائت.