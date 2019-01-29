حلا شيحا تعتذر عن الزلزال وتظهر بصور جريئة

Jan 29, 2019
اعتذرت الممثلة المصرية حلا شيحا عن المشاركة في بطولة مسلسل “الزلزال” مع النجم محمد رمضان.
وأكدت “حلا” انها لم تعتذر عن المسلسل بسبب القصة التي اعجبتها جداً بل لأنها تفضل ان تعود الى التمثيل من خلال فيلم سينمائي.
وفي نفس السياق، نشرت حلا عبر حسابها على انستغرام مجموعة من الصور حيث ظهرت بصور جريئة وقد ارتدت سروالاً ممزقاً.
اضافة الى صورة كتبت عليها انها تستعد لتعود بفيلم سينمائي ليكون أول عمل لها بعدما خلعت الحجاب وعادت إلى المجال الفني بعد أعوام طويلة من الاعتزال.
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