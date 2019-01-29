سيلين ديون تكشف طبيعة علاقتها بالراقص "بيبي" في عيدها الـ 50!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بينما تواصل النجمة العالمية سيلين ديون حالة الحداد التي تعيشها حزناً على وفاة زوجها، فإن ذلك لم يمنعها من الاحتفال بعيد ميلادها الـ 50، إذ ظهرت بإطلالة جريئة جديدة.

وأشارت سيلين في مقابلة حصرية أجرتها مع صحيفة "ذا صن" إلى أنها تخطط للعودة إلى المملكة المتحدة من أجل إحياء حفل في هايد بارك.

وتابعت بقولها: "أشعر بأنني في أفضل حالات حياتي الآن، وأنا أود حقاً أن أستمتع بكل لحظة في هذه المرحلة، فكل شيء جديد بالنسبة لي الآن، وقد اتضح أن بلوغي سن الـ 50 أمر رائع، على عكس ما كنت أتصور أو أعتقد من قبل".

وعن حقيقة ما يقال عن وجود علاقة غرامية بينها وبين الراقص بيبي مونوز، قالت سيلين إن الصحافة هي التي بدأت تتحدث عن وجود علاقة، مضيفة: "نعم، هناك رجل آخر في حياتي لكن ليس بالمعنى الذي يتم الترويج له".

وأكدت: ربما كان الأمر صعباً على "بيبي" في البداية حين بدأنا العمل سوياً؛ لأننا كنا نرقص مع بعضنا البعض. وقد توطدت علاقتنا كأصدقاء وتمتعنا سوياً بوقت جيد، ومن ثم تطورت علاقتنا؛ لكن المشكلة هي أن الناس بدأوا ينظرون للصور ويتساءلون (من هذا الشخص؟) وأنا من جانبي أطالب الجميع بألا يخلطوا الأشياء، فنحن أصدقاء فقط، ورغم ما قد يبدو ظاهراً بيننا، لكننا أصدقاء مقربون، وبيبي إنسان نبيل ومحترم بالفعل".

وواصلت سيلين بقولها إنها بلغت من النضج ما يجعلها قادرة الآن على رفض القيام بالأشياء التي لا تحبها، لاسيما وأنها تود العيش بهدوء برفقة من تحب.