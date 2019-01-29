المصمم وليد خيري: عمرو دياب كان رمزًا للموضة.. وهذا الفنان الأكثر أناقة حاليًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال مصمم الأزياء المصري، وليد خيري، إنه لا توجد موضة محددة لأزياء الرجال في الشتاء والصيف، أو شكل معين يناسب الجميع، فكل شخص له ستايل خاص به.

وأضاف خيري لـ "فوشيا" خلال مشاركته في عرض أزياء "كايرو فاشون شو"، أن الفنانين والفنانات كان لهم في الماضي الدور الكبير في تحديد موضة العام بسبب اطلاعهم على الموضة العالمية وسفرهم للخارج.

وأوضح أن الفنان عمرو دياب كان رمزًا للموضة الرجالية عند الشباب سابقًا، بسبب قلة التكنولوجيا في ذلك الوقت، وعدم انتشار مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة.

كما كشف مصمم الأزياء وليد خيري عن اسم الفنان الأكثر أناقة في الوطن العربي من وجهة نظره.