كيفانش تاتليتوغ بـ"كرش" وتسريحة شعر "قبيحة".. فما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُثبت النجم التركي كيفانش تاتليتوغ في كل دور جديد موهبته الكبيرة في التمثيل ضاربًا بعرض الحائط جميع الاتهامات التي تقول أن وسامته وراء شهرته.

وهذا ما أاكده الدور الجديد الذي سيقدمه الفنان التركي في الفيلم الكوميدي "الأعمال المنظمة"، والذي سيجسد فيه شخصية "ساروهان الأًصفر"، وهي شخصية رجل عصابات بكرش كبير وشكل غريب.

وقامت إحدى الصفحات المعنية بأخبار المشاهير بنشر فيديو قصير عن شخصية تاتليتوغ في العمل، حيث يظهر بتسريحة شعر "قبيحة" وملابس "غريبة"، بالإضافة لملامح وجهه الشريرة ولكن بطريقة طريفة.

الفيديو الذي تم تداوله؛ أثار ضجة كبيرة، حيث تغزل جمهور الفنان التركي بموهبته، متوقعين أن يقدم دورًا مميزًا في العمل، خاصة وأنه في لقطة صغيرة استطاع أن يقنع الجميع بأنه رجل عصابات طريف، وبدا في اللوك الخاص بالشخصية كأنه مختلف عن تاتليتوغ الرومانسي الوسيم.

وينتظر جمهور الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ الفيلم، والذي من المقرر أن يبدأ عرضه بداية شهر فبراير في دور السينما، متمنين له النجاح بهذه الشخصية المميزة.

يُذكر أنه يُعرض حاليًا للفنان التركي مسلسل "اصطدام" إلى جانب النجمة التركية التشين سانغو، ويحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية.