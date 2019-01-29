ياسر جلال يحتفل ببدء تصوير أول مشاهد " لمس أكتاف"

القاهرة_إسلام خيري احتفل الفنان ياسر جلال مع الفنانة إيمان العاصي وفريق العمل، بانطلاق تصوير مسلسله الجديد "لمس أكتاف"، والمقرر عرضه في رمضان المقبل. حيث نشر المؤلف هاني سرحان عددا من صور الاحتفال، والتي جمعت ياسر جلال وحنان مطاوع وإيمان العاصي وسمر مرسي والمخرج حسين المنباوي. وتدور أحداث المسلسل في إطار الإثارة والتشويق وتتضمن حياة مصارع اعتزل اللعب ويدخل في العمل بشكل جديد وينظر للحياة بشكل آخر. مسلسل"لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، وفتحى عبدالوهاب، وحنان مطاوع، وهبة عبدالغنى، ومحمد عز، وسمر مرسي، وكرم جابر، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج تامر مرسي. قد يهمك أيضاً : ياسر جلال يُنهي تعاقده مع شركة فنون مصر بعد نجاح "رحيم" نشطاء يتداولون أول صورة جمعت الفنان المصري ياسر جلال مع ابنه

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