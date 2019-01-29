غادة عادل تبدأ تصوير مشاهدها في فيلم "العفريت" مع إبنها عبد الله

تصور غادة عادل حاليًا بعض مشاهدها في فيلم "العفريت" والتي ستظهر فيه مع إبنها عبد الله وهو العمل الفني له مع مجموعة من الشباب يتكتم على تفاصيله حاليا.
من ناحية تقوم غادة بتصوير مسلسل "ملايكه إبليس" حاليا وتتواجد غادة بصفة يومية في حي العباسية لتصوير بعض مشاهدها ليلا وسط إجراءات أمنية مشددة ، المسلسل تدور أحداثه في إطار من التشويق وهو من تأليف محمد أمين راضي.
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