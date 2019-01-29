شكرا لقرائتكم خبر عن للكبار فقط.. مسلسل The Witcher القادم على نتفليكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية، عن بعض ملامح المسلسل القادم عبر نافذتها تحت عنوان The Witcher، والمقرر عرضه العام الجارى.

وأكدت الشبكة، على أن المسلسل الجديد لن يكون مسموح للأطفال وتم تحديد الفئات العمرية التى مسموح لها مشاهدته وكانت أعلى من 18 سنة.

مسلسل The Witcher من بطولة هنرى كافيل، فريا ألان، جوى باتى، ميلى برادى، توم كانتون، أنيا تشالوترا، ايمون فارن، بيورن هلينور هارالدسون، آدم ليفى، جودى مايو.

المسلسل يدور حول مكافحى جيرال أوف ريفيا صياد وحوش وحيد، والذى يسعى للعثور على مكانه فى عالم يثبت فيه الناس فى كثير من الأحيان أنهم أكثر شراً من الوحوش.