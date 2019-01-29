شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى تنضم لبطولة "تصفية حساب" أمام عمرو سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة يسرا اللوزي لفيلم "تصفية حساب" لتجسد دور البطولة أمام النجم عمرو سعد للمخرج أحمد عبدالباسط، وجاء التعاقد مع يسرا اللوزي لتكون ثاني توقيع رسمي للعمل ، حيث بدأ المخرج أحمد عبدالباسط التحضيرات الخاصة ببدء التصوير والتى ستبدأ الشهر المقبل، ويجري حاليا التفاوض مع عدد من النجوم للمشاركة في الفيلم. فيلم "تصفية حساب" بطولة عمرو سعد ويسرا اللوزي وتأليف مصطفي حمدي وإخراج أحمد عبدالباسط.

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