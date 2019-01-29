شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أسرة المخرج سامح عبد العزيز تحتفل بالإفراج عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت أسرة المخرج سامح عبد العزيز بالإفراج عنه، معبرين عن فرحته الشديدة بخروجه من السجن. ونشرت شقيقة سامح عبد العزيز، صورا من الاحتفال عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، قائلة: " الدنيا كلها مبسوطة يا حبيبى ربنا ما يحرمنا منك أبدا تانى ويبعد عنك كل حاجة وحشة العيد جه يا ولاد حضنك الدنيا وما فيها يا حبيبى ألف حمد وشكر ليك يارب".













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