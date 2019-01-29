شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى بمنظرين فى "قمر هادى" أمام هانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة داليا مصطفى شخصية مركبة فى مسلسل «قمر هادى» أمام النجم هانى سلامة، المقرر عرضه فى الماراثون الرمضانى المقبل، إذ تظهر داليا بدورين الأولى "مريم" وهى زوجة هانى سلامة ضمن الأحداث، والثانية "سلمى" صديقتها الوحيدة وتعد من أقرب الناس إليها.

وتدخل الفنانة داليا مصطفى بلاتو تصوير مسلسل «قمر هادى» الأسبوع الجارى، وتدور أحداثه فى إطار الإثارة والتشويق والأكشن.

ويضم المسلسل كوكبة من النجوم هم؛ هانى سلامة، يسرا اللوزى، داليا مصطفى، هادى الجيار، حمزة العيلى، آية سماحة، من إنتاج شركة سينرچى للمنتج تامر مرسى، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.

"قمر هادى" يسجل العمل التعاون الثالث بين هانى ورؤوف عبد العزيز بعدما قدما سوياً مسلسلى "فوق السحاب" رمضان الماضى، و"طاقة نور" فى رمضان 2017.

يذكر أن داليا مصطفى انتهت من تصوير "البيت الكبير 2" للمخرج محمد النقلى ويشارك فى بطولة العمل كل من سوسن بدر وريم هلال، وحجاج عبدالعظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل ومن تأليف أحمد صبحى، وينتمى لمسلسلات الـ60 حلقة.