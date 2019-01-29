محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
اقتربت أغنية "محدش فينا نمبر وان"، لمغني المهرجانات مجدي شطة من تحقيق مليون ونصف مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".
وبمجرد طرح الأغنية تعرض شطة ونقابة المهن الموسيقية لهجوم شديد.
وعلق خالد عيسى، المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "فيما يخص الكليب هو مسؤولية المصنفات الفنية، وليس النقابة".
أما فيما يخص "شطة"، فهو ليس عضوًا ولا حتى حاصلا على أي تصاريح، سواء بالغناء أو حتى بالعمل (دي جي)، ولا يستطيع تقديم أي حفل، وإلا سيخضع للمساءلة القانونية".
وطرح مجدي شطة السبت الماضي، فيديو كليب "محدش فينا نمبروان" من كلمات وألحان أمجد الشرقاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من نقابة المهن الموسيقية على كليب مجدي شطة "محدش فينا نمبر وان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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