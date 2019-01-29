يسرا اللوزي تقابل عمرو سعد في "تصفية حساب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: تعاقد المنتج أيمن عبدالباسط مع الفنانة يسرا اللوزي على المشاركة في بطولة فيلم "تصفية حساب"، أمام الفنان عمرو سعد إخراج أحمد عبدالباسط. وجاء التعاقد مع يسرا اللوزي لتكون ثان توقيع رسمي للعمل، إذ بدأ المخرج أحمد عبدالباسط التحضيرات الخاصة بانطلاق التصوير الشهر المُقبل، ويجري حاليًا التفاوض مع عدد من النجوم للمشاركة في الفيلم. فيلم "تصفية حساب" بطولة عمرو سعد ويسرا اللوزي وتأليف مصطفي حمدي وإنتاج أيمن عبدالباسط (فيلم أوف إيجيبت) وإخراج أحمد عبدالباسط.

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