محمد غنيم: أنا رجل صعيدي ثري في "ولد الغلابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
بدأ الفنان محمد غنيم، تصوير أولى مشاهده في مسلسل "ولد الغلابة"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم.
وقال "غنيم" في تصريحات خاصة لمصراوي أنه يجسد شخصية رجل صعيدي ثري، يعيش في قرية، وهو أحد الرجال "المهمين" في هذه القرية.
وأشار إلى إن لديه ولد وهو الفنان أحمد ماجد، وهذا الشاب على مدار الأحداث، سيرتبط بالفنانة إنجي أباظة التي تقوم بدور شقيقة الفنان أحمد السقا، ويحاول الأب منع هذه الزيجة بكل الطرق.
وأضاف "غنيم" أنه مرشح لأكثر من مسلسل تلفزيوني، ولم يبدأ حتى الآن سوى عمل واحد فقط.
يذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، ومحمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، صفاء الطوخي، ومن إخراج محمد سامي..
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