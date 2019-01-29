محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
شاركت الفنانة منى هلا في تحدي "بدون ماكياج"، الذي أطلق خلال الأيام الماضية، ونشرت صورة عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستحرام".
وعلقت: "يلا بينا من غير ميك أب، ومن غير شعر معمول كمان".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة منى هلا فيلم "ليل خارجي"، الذي مثّل مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من تأليف شريف الألفي، إخراج أحمد عبدالله السيد، بطولة كريم قاسم، منى هلا، شريف دسوقي، علي قاسم، أحمد مجدي، بسمة، أحمد مالك وعمرو عابد.
كانت هذه تفاصيل خبر منى هلا تشارك في تحدي "بدون مكياج".. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.