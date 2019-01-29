منى هلا تشارك في تحدي "بدون مكياج".. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

شاركت الفنانة منى هلا في تحدي "بدون ماكياج"، الذي أطلق خلال الأيام الماضية، ونشرت صورة عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستحرام".

وعلقت: "يلا بينا من غير ميك أب، ومن غير شعر معمول كمان".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منى هلا فيلم "ليل خارجي"، الذي مثّل مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من تأليف شريف الألفي، إخراج أحمد عبدالله السيد، بطولة كريم قاسم، منى هلا، شريف دسوقي، علي قاسم، أحمد مجدي، بسمة، أحمد مالك وعمرو عابد.