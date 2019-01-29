هنادي مهنى تحتفل بعيد ميلاد والدتها بصور من طفولتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
احتفلت الفنانة هنادي مهنى ابنة الموسيقار الكبير هاني مهنى، بعيد ميلاد والدتها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشرت "هنادي" صور لها من الطفولة مع والدتها، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد لأجمل وأقوى وأروع أم في العالم، أحبك، عيد ميلاد سعيد مامتي ".
يذكر أن الفنانة هنادي مهنى تشارك في مسلسل "بركة"، المقرر عرضه في رمضان المقبل ويشاركها البطولة عمرو سعد، هالة صدقي، كمال أبو رية، رياض الخولي، وإخراج محمود كريم.
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