ماريا كاري لم تصل إلى السعودية وهذه حقيقة صور الحجاب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يناير 2019 03:12 مساءً - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بصور للنجمة العالمية ماريا كاري Mariah Carey وهي ترتدي الحجاب وتكشف عن صدرها.

وتم انتشار الصور على نطاق واسع في المملكة، مع التأكيد أنّ هذه الصور التُقطت للنجمة أثناء وصولها إلى السعودية، حيث انتقد الجميع طريقة تغطية شعرها وكشف صدرها بشكل فاضح. الصور المعدلة التي انتشرت لـ Mariah Carey

وفي هذا السياق، وبعد التحقق من الصور، تبيّن لنا أنّ الصور قد خضعت للتعديل، وأنّ الصور تعود إلى شهر أيار/مايو من عام 2016، عندما كانت ماريا كاري متوجهة إلى استديو خاص لإجراء مقابلة مع الإعلامي Andy Cohen.

وتُظهر الصور الحقيقة، أنّ ماريا كاري لم تقم بتغطية شعرها، كما أنّ فستانها كان قصيرًا، ولم يكن بالطول الذي ظهر به بعد التعديل.

وكانت النجمة حينها لاتزال مخطوبة لرجل الأعمال الاسترالي James Packer، حيث كانت الخطوبة الحدث الأهم في المقابلة التي وصلت متأخرة إليها. صور Mariah Carey قبل التعديل والتي تعود لعام 2016

يُذكر أنّ السعودية تحتضن في الأيام القليلة المقبلة، الفعالياتِ العالميةَ والموسيقية لأبرز النجوم العالميين، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة؛ حيث تُقام إحدى الأمسيات الفنية في منطقة الترفيه، وذلك ضمن الفعاليات المصاحِبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف، حيث تستقبل الإثارةَ والتشويقَ ولأول مرةٍ بالسعودية، في يوم الخميس 31 من الشهر الحالي، عندما ستحيي الفنانة الأمريكية ماريا كاري حفلًا غنائيًّا في الهواء الطَّلْقِ.

وسيشاركها في الحفل الموسيقي "تيستو" أحد منظمي الحفلات الأوروبية.

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في اليوم التالي 1 فبراير، ستمتزج الأغنية الأوروبية مع الأغنية الخليجية، وستتغنى الفنانة بلقيس بمشاركة الفنان الجامايكي "شون بول"، الذي يتميَّز بأغانيه ذات الإيقاع المتميز والعزف على الغيتار وأغاني البوب.

وفي الحفلين الغنائيَّيْنِ للنجوم العالميين الذين سيُشعِلونَ الأجواء الشتوية الباردة، طربًا، وسوف تبدأ أسعار التذاكر من 295 ريالًا وحتى 1995، بخمس فئات منوعة.

الحفل الغنائي لبلقيس سيكون هو الثاني، بعد أن أصبحت أولَ فنانةٍ خليجية تغنِّي في جدة، في نهاية عام 2017، في حفل غنائي رسمي خُصِّصَ للنساء، بينما يتغنى النجوم العالميون للمرة الأولى، التي ستكون امتدادًا لباكورة كبيرة من الحفلات الغنائية في السعودية.

ويأتي الحفلُ بدعمٍ من الهيئة العامة للترفيه في حُلَّتِهَا الجديدة، بعد إطلاق الهوية "عيشها" مع الترفيه، بعد إعلان الاستراتيجية في المؤتمر الصحافي الذي تمَّ إطلاقه قبل أيام.

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