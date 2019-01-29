صور وفيديو..بريانكا شوبرا ونيك جوناس يحتفلان بزفافهما من جديد مع العائلة

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يناير 2019 03:12 مساءً - قامت عائلة عريسَيْ الموسم بريانكا شوبرا Priyanka Chopra ونيك جوناس Nick Jonas ، حفل استقبال جديدًا على شرفهما، احتفالًا بزفافهما الذي لم ينتهِ حتى الساعة، منذ تاريخه في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2018.
وفي التفاصيل فقد نظمت عائلة نيك وبريانكا حفل استقبال على شرفهما، ضم عائلة جوناس ووالدة بريانكا وشقيقها.
ومن عائلة جوناس حضر أشقاؤه جو ودانييلا وكيفين، وفرانكي وصديقته، وقامت بريانكا بنشر صورة على حسابها الخاص في انستقرام، ضمت العائلة إلى جانبها وجوناس، وعلقت عليها بالقول: "إنها ليلة رائعة.. شكرًا لكم جميعًا على هذا الاستقبال الرائع...نحبكم كثيرًا..إنها ليلة عظيمة ورائعة."
on Jan 27, 2019 at 7:19pm PST
وتم تداول فيديو على انستقرام يظهر فيه جوناس إلى جانب بريانكا، حيث بدا العريسان خلال وصولهما الحفل في غاية الانسجام والسعادة، ورقصا مع العائلة قبل أن يقطعا قالب الحلوى.
يشار إلى أنّ بريانكا ونيك احتفلا بزفافهما الخيالي الذي أقيم بحسب التقاليد الهندية، وجرت مراسم الزفاف داخل فندق Taj Umaid Bhawan Palace في Jodhpur في الاول من ديسمبر 2018.
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وأكملا احتفالات زفافهما بعد ان عادا من رحلتهما إلى تلال سويتزرلاند في سويسرا، برفقة العائلة التي ضمت جو شقيق نيك وخطيبته، إلى جانب بعض الأصدقاء، حيث مارس الجميع هواية التزلج.
كما أنّ بريانكا ونيك احتفلا بالكريسماس مع العائلة والأصدقاء في لندن، ومن بعدها سافرا إلى سويسرا لممارسة هواية التزلج في سويتزرلاند لأيام قليلة إضافية.
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