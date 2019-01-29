للمرة الثانية.. تامر حسني في السعودية لاحياء حفل غنائي ضخم

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تامر حسنيكتبت - تقى عادل
يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية، وذلك في مدينة الملك عبد الله الإقتصادية.
من المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 22 فبراير القادم،على أن يتم طرح أسعار التذاكر وبيعها يوم الجمعة 1 فبراير .
يعتبر هذا الحفل هو الثاني لتامر على أراضي المملكة، حيث
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