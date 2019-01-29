للمرة الثانية.. تامر حسني في السعودية لاحياء حفل غنائي ضخم

تامر حسني

كتبت - تقى عادل

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية، وذلك في مدينة الملك عبد الله الإقتصادية.

من المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 22 فبراير القادم،

على أن يتم طرح أسعار التذاكر وبيعها يوم الجمعة 1 فبراير .

يعتبر هذا الحفل هو الثاني لتامر على أراضي المملكة، حيث

سبق له أن أحيا حفله الأول هناك في شهر إبريل من عام 2018، حيث شهد الحفل حضور جماهيري غفير من محبيه من السعودية ومختلف الجنسيات العربية، وقدم تامر مجموعة من أغنياته المفضلة لدى جمهوره وسط هتافاتهم العالية.