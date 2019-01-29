شاهد.. أيتن عامر ترد على حملة "خليها تعنس".. والجمهور: الله عليكِ

ايتن عامر كتبت - إيمان العوضي : ردت الفنانة أيتن عامر على الحملة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "خليها تعنس"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشرت أيتن صورة لها بدت فيها كأنها في شجار، وكتبت على الصورة "خليها تعنس إيه.. دا احنا بنصلي استخارة علشان نرفضكوا"، وتلقت أيتن الكثير من التعليقات تؤيدها في

كأنها في شجار، وكتبت على الصورة "خليها تعنس إيه.. دا احنا بنصلي استخارة علشان نرفضكوا"، وتلقت أيتن الكثير من التعليقات تؤيدها فيرأيها قائلين: "الله عليكِ". يذكر أنه انطلقت قبل أيام حملة ضد الفتيات تحت شعار "خليها تعنس"، وأشعلت السوشيال ميديا، وعبروا من خلالها عن استيائهم من ارتفاع مصاريف الزواج، و قابلت الفتيات ذلك بحملة مضادة حملت شعار "خليك فى حضن أمك".

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