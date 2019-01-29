طرح الفنان أكرم حسني إعلانه الجديد "2 كفاية" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، الذي يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، والاكتفاء بطفلين فقط في العائلة.
وجه أكرم الشكر لمخرج الإعلان محمد سامي، قائلًا: "الراجل ده له فضل كبير في ظهور إعلانات أبو شنب بالشكلده.. كريتيف ودمه خفيف ومهتم بكل تفصيله ده غير شطارته كمخرج عارف بالظبط هو عايز ايه، شكرًا المخرج الموهوب محمد سامي"، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
تميز الإعلان بتقديم الرسالة بروح فكاهية التي اشتهر بها أكرم طوال فترته الفنية، وعُرف في الإعلان بشخصية "أبو شنب" الذي رغم كثرة عدد أولاده حينما أراد الاستعانة بهم لم يجدهم، وحملت الحملة الدعائية شعار" السند مش في العدد 2 كفاية"
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح إعلان 2 كفاية.. أكرم حسني يوجه رسالة للمخرج محمد سامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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