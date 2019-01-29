بالصور.. عرض مسرحية حكاويهم بساقية الصاوي

كتبت - إيمان محمد

شهد مسرح قاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوى، عرضًا مسرحيًّا جديدًا باسم "حكاويهم" لفرقة "سوا"، وذلك مساء أمس الإثنين.

يذكر أن العرض من تأليف عمرو حداد،

وإخراج محمد الحلوانى، قامت فكرة العرض على أن كل البيوت حولنا لديها قصص وحكايات، وأنها قدتكون متشابهة، أو مختلفة، ولكن ألقوا الضوء على بيت واحد فقط وجعلوه مميزًا خلال عرضهم المسرحى، وناقشوا من خلاله الأفكار والحواديت والقصص التى تدور داخل نطاق هذا المنزل من مهاترات وقضايا ومواضيع.