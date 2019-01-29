شاهد.. حلا شيحا في أحدث صورها بـ"جينز مقطع"

حلا شيحا كتبت - تقى عادل نشرت الفنانة حلا شيحا مجموعة صور جديدة لها على طريقة "سيلفي" العالمية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت حلا على الصور قائلة: التصوير الذاتي شيء ممتع، وحرصت شيحا على إغلاق التعليقات حتى لا يستطيع جمهورها انتقاد ما تفعله. الذاتي شيء ممتع، وحرصت شيحا على إغلاق التعليقات حتى لا يستطيع جمهورها انتقاد ما تفعله. يذكر أن حلا تستعد الفترة المقبلة لخوض تجربة التمثيل مرة أخرى بعد غياب لمدة أكثر من 20 سنة، ولكنها لم تستقر على عمل فني محدد.



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