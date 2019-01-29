شاهد.. ياسمين رئيس ومحمد إمام في كواليس "لص بغداد"

كتبت - إيمان محمد

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة من كواليس تصوير فيلم "لص بغداد"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهر في الصورة كل من: الفنان محمد إمام، والفنان محمد عبدالرحمن، والفنانة ياسمين رئيس، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنيين لهم دوام النجاح والتفوق.

يذكر أنه يشارك فى بطولة فيلم "لص بغداد" كل من: فتحى عبدالوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن توتة، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.