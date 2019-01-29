شاهد.. نسرين طافش "ست الحسن" في رمضان المقبل

كتبت - إيمان العوضي :

كشفت الفنانة نسرين طافش، عن أحدث أعمالها التي ستشارك بها في موسم دراما رمضان 2019، حيث نشرت صورة من السيناريو الخاص بالعمل علي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت نسرين عبر حسابها: "سأروي لكم في شهر رمضان المبارك ..

حكاية بدأت من الاندلس في زمان الوصل.. مرورا بمكة المكرمة.. و انتهت في أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ دمشق الفيحاء.. و لا يزال عبقها يحيي النفوس.. و سيبقى أثرها ابد الدهر".وتابعت: "في قصة عشق مستوحاة عن فكر و نور الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي.. سترويها لكم ست الحسن.. رمضان 2019 أدعولنا".



يذكر أن أخر أعمال نسرين طافش فيلم "نادي الرجال السري"، الذي تقوم ببطولته الي جانب كل من كريم عبد العزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أكرم حسني، تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.