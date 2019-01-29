كشفت الفنانة نسرين طافش، عن أحدث أعمالها التي ستشارك بها في موسم دراما رمضان 2019، حيث نشرت صورة من السيناريو الخاص بالعمل علي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتبت نسرين عبر حسابها: "سأروي لكم في شهر رمضان المبارك ..
وتابعت: "في قصة عشق مستوحاة عن فكر و نور الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي.. سترويها لكم ست الحسن.. رمضان 2019 أدعولنا".
يذكر أن أخر أعمال نسرين طافش فيلم "نادي الرجال السري"، الذي تقوم ببطولته الي جانب كل من كريم عبد العزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أكرم حسني، تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نسرين طافش "ست الحسن" في رمضان المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.