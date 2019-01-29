نشرت بطلة المسلسل التركى الطائر المبكر ديميت اوزدمير ،صور لها باطلالة ملائكية على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام .
وقالت ديميت: "اننى الاجمل فى كل الاوقات وكل الاعين تهتم بي ، كما احظى دعم وحب من الاهل، كما أن الزمن يتغير لكن الحب يستمر بيننا" .
وحظت كلمات ديميت اوزديمير باعجاب العديد من مستخدمىالتواصل الاجتماعى ، حيث قالت(q3.xv) " انتي جميلة جدًا هل تعلمين، احبها ياناس لطيفه مره.
الجدير بالذكر أن مسلسل الطائر المبكر يجسد شخصية سنام فتاة شابة تعمل في بقالة والدها تجد نفسها مجبرة على الزواج ان لم تجد عملا هي شابة مختلفة عن اختها ليلى
وفريق اعداد المسلسل هم : سنام بطولة (ديميت اوزدمير)، جان بطولة (جان يامان) ، اوزنور سيرتشيلار( بدور ليلى)، أوزليم توكاسلان بدور (موبكة ام ليلى و سنام)، جاران ، تاسجي بدور (ايهان صديقة سنام وليلى) ،جيهان ارجان بدور (زبرجد).
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. اطلالة ملائكية لديميت أوزديمير بطلة مسلسل الطائر المبكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.