شاهد.. اطلالة ملائكية لديميت أوزديمير بطلة مسلسل الطائر المبكر

كتبت -آلاء رجب:

نشرت بطلة المسلسل التركى الطائر المبكر ديميت اوزدمير ،صور لها باطلالة ملائكية على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام .

وقالت ديميت: "اننى الاجمل فى كل الاوقات وكل الاعين تهتم بي ، كما احظى دعم وحب من الاهل، كما أن الزمن يتغير لكن الحب يستمر بيننا" .

وحظت كلمات ديميت اوزديمير باعجاب العديد من مستخدمى

التواصل الاجتماعى ، حيث قالت(q3.xv) " انتي جميلة جدًا هل تعلمين، احبها ياناس لطيفه مره.

الجدير بالذكر أن مسلسل الطائر المبكر يجسد شخصية سنام فتاة شابة تعمل في بقالة والدها تجد نفسها مجبرة على الزواج ان لم تجد عملا هي شابة مختلفة عن اختها ليلى

فهي طبيعية و مرحة و مليئة بالحيوية عندما تعلم ان شركة الإعلانات التي تعمل فيها اختها ليلى يبحثون عن عاملة ستقوم بطلب الحصول على الوظيفة و بعد بدأ العمل هناك ستبدأ مغامرة جديدة.

وفريق اعداد المسلسل هم : سنام بطولة (ديميت اوزدمير)، جان بطولة (جان يامان) ، اوزنور سيرتشيلار( بدور ليلى)، أوزليم توكاسلان بدور (موبكة ام ليلى و سنام)، جاران ، تاسجي بدور (ايهان صديقة سنام وليلى) ،جيهان ارجان بدور (زبرجد).