الليلة.. حسن الرداد وإسلام إبراهيم ضيوف "قهوة أشرف"

روج الفنان أشرف عبدالباقي للحلقة المقبلة من برنامجه "قهوة أشرف"، التي يستضيف فيها الفنان حسن الرداد، وإسلام إبراهيم، نجم Snl بالعربي، ونشر صورة له من الكواليس برفقة النجمين على حسابه الرسميعبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق أشرف على الصورة قائلًا: "استنونا النهاردة وحلقة مميزة من قهوة أشرف مع صديقي الفنان الجميل حسن
يشار إلي أن أشرف عبد الباقي يستضيف أيضًا صاحب مشروع صناعة الكليم اليدوى أكرم الحسينى، و بطل الخماسى الحديث أحمد الجندى، مثلما تعود دائمًا علي استضافه أصحاب المشاريع الصغيرة من الشباب.
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